فرماندار یزد: ۹۷ طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی، کشاورزی، بهداشتی و میراث فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح این طرحها به مناسبت هفته دولت افزود: پیگیری مسائل مردمی در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی و خدماتی در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با تعامل رسانهها میتوانیم در مسیر خدمترسانی مؤثرتر حرکت کنیم.
وی با اشاره به دغدغههای مردمی در حوزه نان گفت: نظارت ویژهای بر عملکرد نانواییها داریم و تلاش میکنیم نان با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم برسد. موارد تخلف در زمینه کیفیت پخت یا قیمتگذاری در کارگروه شهرستان بررسی و با واحدهای متخلف برخورد میشود.
آقایی همچنین درباره وضعیت میوه و ترهبار اظهار داشت: کارگروههای ویژهای با حضور دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و حوزه اقتصادی استانداری برای متعادلسازی قیمت میوه در شهرستان تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: با دستورالعملهای جدید و همکاری اتحادیه و انجمن میوه و ترهبار، شاهد کاهش نوسانات و عرضه عادلانهتر قیمتها خواهیم بود.
فرماندار یزد درباره طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: بیش از ۵۰ درصد واحدهای ساختهشده نهضت ملی مسکن در سطح استان مربوط به شهرستان یزد است.
وی ادامه داد: علاوه بر ایجاد زیرساختهای اصلی، تلاش میکنیم امکانات روبنایی همچون آموزشی، خدماتی و فضای سبز نیز در کنار واحدهای مسکونی فراهم شود تا ساکنان جدید در این مناطق با مشکل کمتری روبهرو شوند.