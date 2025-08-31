سامانه‌ای نوآورانه برای انتخاب رشته کنکور با کمک هوش مصنوعی و مشاوران متخصص در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نخستین بار رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این سامانه که بر بستر وب‌سایت Rah.braintest.ir طراحی شده است، با ترکیب فناوری پیشرفته و تخصص مشاوران تحصیلی ، انتخاب رشته را از یک فرآیند پرریسک و سنتی به تصمیمی علمی ، دقیق و داده‌محور تبدیل می‌کند.

جزئیات طراحی سامانه هوشمند

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: در این سامانه، ابتدا آزمون‌های شخصیت، علاقه‌مندی‌ها و اهداف فردی همراه با کارنامه کنکور هر داوطلب تحلیل می‌شود. سپس الگوریتم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از آینده‌پژوهی مشاغل، رشته‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که علاوه بر تناسب با روحیات فرد، از بهترین بازار کار آینده نیز برخوردار باشند. در عین حال رشته‌هایی که در آینده با تهدید فناوری و نابودی مشاغل روبه‌رو هستند، به‌طور خودکار از گزینه‌های پیشنهادی حذف می‌شوند.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این سامانه آن است که انتخاب رشته صرفاً به داده‌های هوش مصنوعی واگذار نمی‌شود، بلکه مشاوران متخصص دانشگاه صنعتی امیرکبیر داده‌ها را بررسی و انتخاب‌ها را شخصی‌سازی می‌کنند. این ترکیب باعث می‌شود ریسک انتخاب رشته به حداقل کاهش یابد.

اسلامی‌پور با تأکید بر اینکه انتخاب رشته با کمک پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوعی تضمین برای آینده دانش‌آموزان است، گفت: سال‌ها تلاش و پژوهش در این مجموعه صرف شد تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند با اطمینان وارد مسیری شوند که هم‌زمان با علایق، استعداد‌ها و آینده شغلی روشن آنها همخوانی دارد. هدف ما این است که هیچ دانش‌آموزی پس از چهار سال تحصیل از انتخاب خود پشیمان نشود.

وی تاکید کرد: این محصول نوآورانه با ترکیب فناوری هوش مصنوعی و تجربه مشاوران خبره، می‌تواند تحولی اساسی در مشاوره تحصیلی کشور ایجاد کند و الگویی نوین برای انتخاب رشته در ایران باشد.

متقاضیان برای مشاوره اولیه رایگان می‌توانند با مراجعه به سایت rah.braintest.ir https://rah.braintest.ir/ ثبت‌نام خود را به صورت کامل انجام دهند یا با ارسال مدارک خود در واتساپ برای مشاوره اولیه رایگان با شماره تلفن ۰۹۰۳۸۹۹۵۲۲۰ فرایند ثبت نام خود را پیش ببرید و یا برای مشاوره با متخصصین برتر با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۷۰۴۶۴ تماس بگیرید.