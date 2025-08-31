دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استعفای اکثریت اعضای شورای شهر یاسوج، مبنا مکاتبه بوده است.

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،دادستان مرکز استان گفت: بر اساس مصالح عمومی و رعایت حقوق عامه مراتب را رسماً به مبادی ذی ربط اعلام نموده تا تشریفات قانونی جهت بررسی استعفاء بر اساس قانون شوراها انجام شود.

سید وحید موسویان همچنین در خصوص تعلیق یکی از اعضای شورای شهر اظهار داشت: یکی از اعضای شورای شهر یاسوج تا زمان صدور حکم نهایی و رسیدگی به اتهام در دادگاه کیفری به دستور دادستانی از ادامه خدمت معلق شده است.

با توجه به این که انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج در پاره ای از ابهام قرار گرفته و رایزنی های مختلف از سوی گروههای مختلف، تاکنون اعضای شورای به هیچ اقناعی نرسیده اند که جلسه ای را با حضور حداکثری برگزار و رئیس جدید را انتخاب نمایند مردم را نیز نسبت به آنها دچار یأس و نامیدی کرده است.

شورای اسلامی شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۷ نفر عضو است.