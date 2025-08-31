پخش زنده
سومین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با حضور سه استان در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کارکنان وظیفه سپاه در سومین دوره مسابقات مهارتی در قالب ۵ قرارگاه مهارت آموزی و از ۳ استان کرمان، بوشهر و هرمزگان در مرحله سازمانی به میزبانی نیروی دریایی سپاه و به مدت ۳ روز با هم به رقابت پرداختند.
سردار علیرضا تنگسیری افزود: این مسابقات در دهکده مهارت نیروی دریایی سپاه در ۲۰ مهارت از جمله آمادگی جسمانی، کمکهای اولیه، جوشکاری، حفاظت فیزیکی، سخت افزار موبایل، پیرایشگری، نصب دوربین، عکاسی دیجیتال، برق ساختمان، آشپزی سنتی، خیاطی مردانه، تعمیرات کولر اسپیلت، تعمیر آبگرمکن، برنامه نویسی پایتون، طراحی وب و پی اچ پی، اتوکد، نانوایی سنتی به صورت ۱۰۰ درصد عملی و طرح محور و با نظارت داوران و ناظرین مرکز۱ فنی و حرفهای استان هرمزگان برگزار شد.
وی با اشاره به حضور همزمان سربازان در دوره سربازی و کارگاههای مهارت آموزی گفت: سربازان در این کارگاهها رشتههای تخصصی مثل برنامه نویسی، تعمیرات موبایل، مکانیک خودرو وشناور، جوشکاری، برق ساختمان و خودرو و بسیاری مهارتهای دیگر تخصصهای لازم برای ورود به عرصه کار بعد از خدمت سربازی را کسب میکنند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: یادگیری علوم تخصصی برای سربازان در حین خدمت و کسب مهارت برای ورود به کار و امرار معاش از اولویتهای سپاه است.
سرتیپ دوم پاسدار قاسم محسنی، معاون برنامه ریزی و دبیر قرارگاه مهارت آموزی کل سپاه نیز گفت: از اهداف و برنامههای بلند مدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزشهای کاربردی و هدفمند برای ارتقاء سطح علمی، دانشی و مهارتی کارکنان وظیفه است.
در مسابقات تیم منطقه یکم نیروی دریایی سپاه به مقام نخست، استان کرمان مقام دوم و منطقه دوم ندسا مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کرده که در نهایت نفرات برتر به مرحله سازمانی سپاه اعزام میشوند.