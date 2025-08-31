دوشنبه ۱۰ شهریور ماه مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما همراه باشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «حورا»، «آتش آسمان»، «فهرست مقدس»، «ساعت گیج زمان»، «روی پوست من»، «اینجا چراغی روشن است»، «غریزه جنایت ۲»، «قله نانگا»، «نور آتش»، «زیر نور ماه»، «سریع و خشن ۱»، «تانگ و من»، «سفر بزرگ ۲»، «جومانجی» و «دیپورت»؛ دوشنبه ۱۰ شهریور ماه مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «حورا» به کارگردانی «غلامرضا ساغرچیان»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. مهران احمدی، مریم بوبانی، جواد زیتونی در فیلم تلویزیونی «حورا» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «آتش آسمان» به کارگردانی «سیمون وست»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه تهران

انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی «محمد امین همدانی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «ساعت گیج زمان» به کارگردانی «فرزاد موتمن»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود. رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، شمسی فضل‌اللهی، فاطمه طاهری، عاطفه جمالی و پریوش نظریه در فیلم تلویزیونی «ساعت گیج زمان» بازی کرده‌اند.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «روی پوست من» به کارگردانی «آلسیو کرمونینی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی «سیدرضا میرکریمی»، دو شنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود. حبیب رضایی، سعید پورصمیمی و مریم بوبانی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «غریزه جنایت ۲» به کارگردانی «ژان فرانسوا ریشت»، دو شنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «قله نانگا» به کارگردانی «ژوزف ویلزمایر»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «نور آتش» به کارگردانی «ویلیام نیکلسن»،دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «زیر نور ماه» به کارگردانی «رضا میرکریمی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود. شقایق دهقان، مهران رجبی، علی بکائیان و حسین پرستار در فیلم سینمایی «زیر نور ماه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سریع و خشن ۱» به کارگردانی «راب کوهن»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تانگ و من» به کارگردانی «تاکاهیرو میکی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ ۲» به کارگردانی «ناتالیا نیلووا و واسیلی روونسکی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «جومانجی» به کارگردانی «جو جانستون»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم تلویزیونی «دیپورت» به کارگردانی «امیرسجاد حسینی»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد. سمیر حیران، مهدی فریضه، منصور عربی، مصطفی دهقانی، علی محمد حسام فر، راضیه قدمی، جمعه مروی، صائب زاده و پارمیدا نیازی در فیلم تلویزیونی «دیپورت» ایفای نقش کرده‌اند.