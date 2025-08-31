پخش زنده
امروز: -
مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی مشهد در سالن شهید بهشتی این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دوره از رقابت ها ۴ تیم استعدادهای درخشان مشهد، گیتی پسند اصفهان، فولاد هرمزگان و تیم دل سوختگان اهل بیت قم به صورت دورهای با یکدیگر رقابت کردند.
این مسابقات به مدت ۴ روز و در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.
در پایان این دوره از رقابت ها تیم دلسوختگان اهل بیت قم به عنوان قهرمانی رسید و تیمهای گیتی پسند اصفهان و فولاد هرمزگان به ترتیب دوم و سوم شدند.