به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دوره از رقابت‌ ها ۴ تیم استعداد‌های درخشان مشهد، گیتی پسند اصفهان، فولاد هرمزگان و تیم دل سوختگان اهل بیت قم به صورت دوره‌ای با یکدیگر رقابت کردند.

این مسابقات به مدت ۴ روز و در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

در پایان این دوره از رقابت‌ ها تیم دلسوختگان اهل بیت قم به عنوان قهرمانی رسید و تیم‌های گیتی پسند اصفهان و فولاد هرمزگان به ترتیب دوم و سوم شدند.