صعود سه سنگنورد ایرانی به مرحله پایانی جام آسیا در ماده «سرعت»
مرحله مقدماتی مسابقات سنگنوردی سرعت در شهر آلماتی کشور قزاقستان با صعود سه ایرانی به مرحله پایانی ماده سرعت پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای سنگنوردی جام آسیا، مرحله مقدماتی مسابقات سرعت در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و سه نماینده کشورمان موفق به صعود به مرحله فینال شدند.
در بخش مردان، «محمدرضا سهرابی» با ثبت رکورد ۵.۷۳ ثانیه و کسب رتبه یازدهم، «حسن بدری» با رکورد ۵.۸۷ ثانیه و رتبه چهاردهم، به جمع ۱۶ نفر برتر و فینالیستهای این رقابتها پیوستند.
در بخش بانوان نیز، «محیا دارابیان» با ثبت رکورد ۸.۱۰ ثانیه و قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی، به جمع ۸ فینالیست این دوره راه یافت.
گفتنی است مرحله نهایی این رقابتها بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد.