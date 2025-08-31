پخش زنده
مستند «عمودهای امن» که به اقدامات پلیس فراجا در مرزهای ششگانه کشور طی مأموریت اربعین ۱۴۰۴ میپردازد، امشب از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شبکه مستند سیما در ادامه رویکرد خود برای پوشش فعالیتهای ملی، مستند «عمودهای امن» را با محوریت نقش پلیس فراجا در تأمین امنیت زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ پخش میکند.
این مستند به بررسی اقدامات صورتگرفته در مرزهای ششگانه کشور در ایام پیادهروی اربعین میپردازد.
مستند «عمودهای امن» یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن نیز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود.