به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: علاوه بر سازمان محیط زیست که ۱۰ کیلومتر فنس‌کشی را اجرا می‌کند، وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد به فنس‌کشی ۸ کیلومتر دیگر است.

سعید یوسف‌پور ادامه داد: همچنین حدود ۱۲ کیلومتر روشنایی در مسیر ایجاد شده که نیاز به افزایش و تعویض لامپ‌های سوخته دارد، بودجه این طرح ۲۳ میلیارد تومان بوده و هدف اصلی، کاهش تصادفات و حفظ یوزپلنگ آسیایی در این زیستگاه حساس است. اعمال محدودیت سرعت در جاده و نصب تابلو‌های هشداردهنده از دیگر اقدامات حفاظتی ذکر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان همچنین گفت: با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه، پیامک‌های هشدار به رانندگان در این مسیر ارسال می‌شود تا آگاهی و ایمنی بیشتر شود.

این طرح با هدف حفاظت از یکی از حیوانات در معرض انقراض جهان انجام می‌شود، از مهم‌ترین اقدامات زیست‌محیطی استان سمنان در سال جاری به شمار می‌رود.



