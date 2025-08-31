مسابقات قهرمانی کونگ فو و هنر‌های رزمی پسران استان، گرامیداشت هفته دولت با معرفی برترین‌ها در خانه کونگ فو همدان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخش تیمی این پیکار‌ها همدان الف با کسب ۶۵ امتیاز، کبودرآهنگ ۵۵ و تیم نهاوند با ۳۱ امتیاز عناوین نخست تا سوم را از آن خود کردند.

جام اخلاق هم به تیم جوکار منگاوی رسید.

همچنین مسابقات قهرمانی چهار جانبه تکواندو استان، گرامیداشت بانوی شهیده بهاره لطیفی با حضور تکواندوکاران شهرستان‌های ملایر، نهاوند، همدان و تیم میهمان اعزامی از شهرستان بروجرد به میزبانی ملایر برگزار شد.

در پایان عسل فیضی، آیناز خواجه وند، سارینا جگروند، پرنیا نوری، آیلین گودرزی، فاطمه زهرا دهقان، ثنا کلهر، اسما مرادی، فاطیما ظفری عناوین نخست وزن‌های مختلف را از خود کردند.