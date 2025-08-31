پخش زنده
در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۹۵۰ فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال به مددجویان و افراد کم برخوردار پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در راستای سیاست توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت، در پنج ماهه ابتدایی امسال تعداد ۱۹۵۰ فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۵۸۰ میلیارد ریال در اختیار مددجویان و اقشار نیازمند قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع این تسهیلات، حدود ۴۰۰ فقره وام با استفاده از منابع طرح قرض ماندگار پرداخت شده است. این طرح به دلیل ماهیت چرخهای خود، امکان استمرار خدمترسانی به خانوادههای نیازمند را فراهم میکند.
رضا البرزی با اشاره به تنوع حوزههای حمایتی کمیته امداد خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداختشده در زمینههای اشتغال، درمان، مسکن، ازدواج و رفع نیازهای ضروری اختصاص یافته و کمک مؤثری برای ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای محروم محسوب میشود.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه حمایتهای مالی، اظهار کرد: پرداخت این وامها از محل منابع صندوق امداد ولایت و همراهی خیرین و استفاده از طرحهای نوآورانه همچون «قرض ماندگار» انجام شده و یکی از اصلیترین ابزارهای این نهاد برای تحقق استقلال اقتصادی و توانمندسازی مددجویان است.