با رفع محدودیتها در تامین ارز؛
۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از رفع موانع طرح نوسازی ناوگان حملونقل عمومی برون شهری کشور خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ در نشست مشترک فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو با اعضای هیئت مدیره بانک شهر، دستیار ویژه وزیر صمت، مسئولان وزارت صمت و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی تولیدکننده اتوبوس برون شهری، به روند اجرایی تأمین و تولید طرح «۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس برون شهری» رسیدگی شد.
این طرح که پیشتر با امضای تفاهمنامهای میان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و صندوق حمایت و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) برای نوسازی هزار دستگاه اتوبوس برون شهری کلید خورده بود، با هماهنگی لازم با خودروسازان و بانک شهر به عنوان بانک عامل، با افزایش مشارکت شرکتها در مراحل اجرایی برای نوسازی بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سال جاری قرار دارد.
فرشاد مقیمی با اعلام رفع محدودیتها در تامین ارز برای تولیدکنندگان داخلی اتوبوس برون شهری، از هموار شدن مسیر رونق تولید و جایگزینی اتوبوسهای فرسوده خبر داد و گفت: تسهیلات تا سقف ۷۰ درصد قیمت برای هر دستگاه اتوبوس برون شهری با مشارکت صندوق صحا، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و منابع بانک شهر در نظر گرفته شده است.
رئیس ایدرو با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزود: تامین ارز برای تولید اتوبوس داخلی در این طرح هیچگونه محدودیتی نداریم و شرکتهای داخلی میتوانند طبق برنامه نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند و مالکین اتوبوسهای فرسوده از این فرصت ویژه برای جایگزینی اتوبوسهای خود با اتوبوسهای نو بهرهمند شوند.
در این جلسه همچنین بر امضا هر چه زودتر تفاهم نامه میان خودروسازان و بانک شهر تاکید شد تا فرایند اعطای تسهیلات آغاز و سرعت بیشتری به خود بگیرد.