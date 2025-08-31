به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سلیمان رزاقی گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای تهیه اقلام مورد نیاز دانش آموزان، طرح ویژه نظارتی بر مراکز فروش لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش و سرویس مدارس آغاز و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآورشد: با توجه به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس و احتمال افزایش تخلف در این حوزه اعم از گرانفروشی، تقلب، کم فروشی و عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتورفروش و عرضه کالای تقلبی، گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را دارد.

وی اضافه کرد: گشت‌های مشترک روزانه به منظور ایجاد ثبات قیمت در بازار و برخورد با تخلفات احتمالی به صورت میدانی، نسبت به رصد و پایش بازار اقدام می‌نمایند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌شود.