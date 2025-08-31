به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی این شهرستان گفت: امسال ۳۳ طرح در حوزه‌های مختلف ازجمله راه، آب، برق، فضا‌های ورزشی، زیرساختی و کشاورزی به ارزش بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در گلپایگان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

ایوب درویشی افزود: چند طرح عمرانی_خدماتی_ورزشی_کشاورزی شامل نشان شهدای گمنام شهر گوگد، میدان نماز و بلوار منتهی به میدان شهدای گمنام شهرگوگد، زمین چمن شهدای اقتدارمنطقه مسکن مهر گلپایگان، دفتر گمرک غرب استان در گلپایگان، روشنایی گردنه مرغ واقع درمحور خمین–گلپایگان به طول سه ونیم کیلومتر و تحویل ۱۶۰ واحد مسکونی جوانی جمعیت به خانواده‌های داری ۴ و ۳ فرزند به شکل نمادین در این شهرستان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه خدمات، گفت‌و‌گو با مردم و شنیدن مطالبات آنان است، تاکید کرد: مسوولان از این فرصت برای بازنگری در شیوه خدمت‌رسانی و تلاش برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند.