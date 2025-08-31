به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور گفت: به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ۲۸ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق شهری و روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت که ۱۴ نیروگاه در بخش سرولایت قرار دارد.

ذبیح الله حاجتمند افزود: برای راه‌ اندازی هر نیروگاه، تسهیلات قرض الحسنه‌ ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله به مددجویان تحت حمایت این نهاد اعطا شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۰۰ درخواست دیگر برای احداث نیروگاه خورشیدی مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفته که ۳۰ مورد از لحاظ فنی تائید شده است و به زودی این نیروگاه‌ ها نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: این طرح گامی مؤثر در مسیر اشتغال‌ زایی، کاهش وابستگی به انرژی‌ های فسیلی و حرکت به سوی اقتصاد پایدار است.

حاجتمند گفت: نیروگاه‌ های خورشیدی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان، نقش مهمی در کاهش آلایندگی‌ های زیست‌ محیطی و توسعه انرژی‌ های پاک در سطح ملی ایفا می‌ کنند.