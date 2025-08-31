پخش زنده
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: جشنواره خاتم در راستای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در این استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میثم صابریون با اشاره به برگزاری جشنواره «خاتم» از ۱۰ تا ۱۹ شهریورماه جاری در همدان افزود: این جشنواره تلاشی نوآورانه و مردمی است که با بهرهگیری از ظرفیتهای دینی و اجتماعی، در پی ترویج، تقویت و جاریسازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.
او تصریح کرد: جشنواره «خاتم» با هدف تقویت پیوند میان معارف دینی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی روز و ارتقای نقش نهادهای دینی مردمی برگزار میشود که شامل منبر معروف، میزهای گفتوگوی اجتماعی، برنامههای مطالبهگری با حضور مسئولان استانی، یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر، معرفی مطالبهگران موفق و نمایشگاههای هنری و فرهنگی است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان گفت: این جشنواره، علاوه بر اهداف فرهنگی، نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی، تقویت روحیه مطالبهگری مسئولانه و امیدآفرینی در نسل جوان ایفا میکند و زمینهساز تحولی پایدار در نگرش دینی و کنش اجتماعی جامعه خواهد بود.