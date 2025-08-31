در جریان مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان کشور، محمد یاسین گلمحمدی دونده استان ضمن کسب دو عنوان قهرمانی موفق به شکست دو رکورد باشگاهی این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: گلمحمدی در ابتدا در ماده ۱۱۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۴.۱۱ ثانیه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از با زمان ۱۴.۳۰ ثانیه در اختیار خودش بود جابجا کرد.

سیداصغر ذوقی‌احسن افزود: در ادامه این رقابت‌ها شامگاه شنبه در دومین مسابقه خود در ماده ۴۰۰ متر بامانع با زمان ۵۲.۶۹ ثانیه ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد باشگاهی این ماده را که با رکورد ۵۳.۴۰ ثانیه در اختیار محمد عبد شهری از تهران بود را شکست.

او تأکید کرد: این دونده جوان و مستعد استان در مسابقات دو و میدانی جوانان کشور که اواخر ماه گذشته در شیراز برگزار شد موفق به کسب دو نشان طلا برای کاروان ورزشی استان شده بود و هم اینک در اردوی آماده سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی (۲۰۲۵) ریاض در تهران به سر می‌برد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: مرحله نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان پسر کشور که از صبح (جمعه) ۷ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، با صدرنشینی تیم زنجان در جدول امتیازات تیمی و ثبت ۴ رکورد جدید باشگاهی در شامگاه شنبه به پایان رسید.

ذوقی‌احسن گفت: در این مرحله از مسابقات ۱۶۷ دو و میدانی کار از تیم‌های مقاومت شهرداری تبریز، میهن، زنجان، آکادمی کاکتوس خراسان، آکادمی پایتخت، بوشهر، دنا، مقاومت همدان و خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت پرداختند.