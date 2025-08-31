«سرگذشت»؛ ویژه برنامه رادیو صبا درباره آموزه‌های دینی و شکل‌گیری شخصیت فرهنگی در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و معرفی جاذبه‌های گردشگری در برنامه «روستا دوستا» از رادیو صبا شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا با پخش ویژه برنامه مستند و گفت‌و‌گو محور «سرگذشت» در شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، به بررسی نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد و با حضور کارشناسان به سوالات مهمی درباره چگونگی آموختن فرهنگ و شخصیت از تعالیم دینی پاسخ می‌دهد.

ویژه برنامه «سرگذشت» یکی از برنامه‌های شاخص این شبکه رادیویی است که به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) تقدیم شنوندگان می‌شود.

این برنامه روز یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ در شب شهادت این امام بزرگوار روی آنتن می‌رود و با طرح سوال مهم «چگونه فرهنگ و شخصیت داشتن را از آموزه‌های دینی بیاموزیم؟» مخاطبان را به تامل و تفکر دعوت می‌کند.

«سرگذشت» برنامه‌ای مستند و پژوهشی است که با محوریت چند حدیث اخلاقی و فرهنگی از امام حسن عسکری (ع) به بررسی عمیق نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.

این برنامه تلاش می‌کند تا با نگاهی دقیق و کارشناسی، راهکار‌هایی عملی و کاربردی برای بهره‌گیری از تعالیم امام عسکری (ع) در زندگی روزمره ارائه دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته این ویژه برنامه، گفت‌و‌گو با کارشناسان مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است که در قالب این گفت‌و‌گو‌ها به سوالات اساسی پیرامون چگونگی انتقال و تحقق فرهنگ دینی در جامعه و نقش آن در پرورش شخصیت فردی پاسخ داده می‌شود.

کارشناسان با تحلیل آموزه‌های امام حسن عسکری (ع) و ارائه دیدگاه‌های تخصصی، به شنوندگان کمک می‌کنند تا بهتر بتوانند مفاهیم دینی را در زندگی خود به کار گیرند و از آنها به عنوان راهنمایی برای رشد فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

«سرگذشت» به تهیه‌کنندگی و گویندگی انسیه شمس‌الهی تولید شده و یکشنبه شب‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود. بازپخش این برنامه نیز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۰ صبح تقدیم مخاطبان خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند در زمان‌های مختلف از محتوای ارزشمند آن بهره‌مند شوند.

برنامه «روستا دوستا»

«روستا دوستا» به بختگان می‌رود و به معرفی جاذبه‌های گردشگری روستای تاریخی دهمورد می پردازد.

رادیو صبا در برنامه «روستا دوستا» مخاطبان را با جاذبه‌های گردشگری روستای دهمورد شهرستان بختگان آشنا می‌کند.

برنامه «روستا دوستا» این هفته عازم استان فارس می‌شود و شنوندگان را با جاذبه‌های گردشگری روستای دهمورد در دهستان بختگان بخش مرکزی شهرستان بختگان آشنا می‌کند.

این برنامه روز یکشنبه ۹ شهریور با معرفی زیبایی‌ها و تاریخچه این روستای کهن پخش خواهد شد.

دهمورد، روستایی بزرگ و تاریخی در استان فارس است که در منابع جغرافیایی دوره‌های سوم تا هشتم هجری قمری با نام‌های «آس»، «بودنجان» و «دیه‌مورد» شناخته شده است.

این روستا علاوه بر پیشینه تاریخی غنی، دارای جاذبه‌های طبیعی فراوانی است که از جمله آنها می‌توان به منطقه طبیعی و زیبای بناب، کوچه باغ‌های بکر، و مناطق تفریحی حَشَنه و بیدرس اشاره کرد که چشم‌انداز‌های بی‌نظیری به دهمورد بخشیده‌اند.

از اماکن تاریخی این روستا می‌توان به بقعه متبرکه امامزاده یوسف (ع)، فضای تاریخی مسجد زینبیه که در نوبت ثبت در آثار ملی قرار دارد، ۱۱ آسیاب آبی و بنای چهارطاقی که همگی به ثبت آثار ملی رسیده‌اند، و همچنین انبوه سنگ قبر‌های مکشوفه با قدمتی حدود ۱۵۰۰ سال اشاره کرد.

برنامه «روستا دوستا» با هدف معرفی فرهنگ، طبیعت و تاریخ روستا‌های ایران، شنوندگان را به سفری صوتی به دل این روستای تاریخی و زیبا دعوت می‌کند تا با جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی دهمورد بیشتر آشنا شوند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش می‌شود و فرصتی است برای دوستداران طبیعت و تاریخ تا با گوش سپردن به روایت‌های شنیدنی، سفری مجازی به روستای دهمورد داشته باشند.