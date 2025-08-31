پخش زنده
دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان میتوانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.
کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ روز گذشته ۸ شهریور در اختیار داوطلبان قرار گرفته است، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.
دفترچه انتخاب رشته امروز (یکشنبه ۹ شهریور) منتشر میشود و برنامهریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریور انجام شود.
متقاضیانی که در یکی از نوبتهای اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبتنام کرده و غایب جلسه آزمون بودند، نیازی به ثبتنام برای پذیرش در رشتههای صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و میتوانند در رشتههای پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری و کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ همزمان با هم در نیمه مهر اعلام خواهد شد.