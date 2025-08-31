نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

نشست خبری غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح امروز ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ و به مناسبت هفته دولت، با حضور اصحاب رسانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی