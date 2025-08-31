امروز: -
نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

نشست خبری غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح امروز ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ و به مناسبت هفته دولت، با حضور اصحاب رسانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۷:۴۵
برچسب ها: غلامرضا نوری ، وزارت جهاد کشاورزی ، هفته دولت ، نشست خبری
