مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از ثبت ۸۸ اثر ناملموس در فهرست میراث فرهنگی این استان خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به تنوع و غنای فرهنگی ایلام گفت: تا کنون ۸۸ اثر ناملموس از آیین‌ها، آواها، و سنت‌های کهن مردم استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی افزود: این آثار بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی مردم این منطقه هستند و نقش مهمی در انتقال میراث معنوی به نسل‌های آینده دارند.

از جمله شاخص‌ترین این آثار می‌توان به دوزله اشاره کرد، سازی که از نی ساخته می‌شود و صدای روح‌نواز آن، جان هر شنونده‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همچنین هوره، گونه‌ای آواز حماسی و غم‌انگیز که الهام‌گرفته از صدای کبک، از دیگر میراث‌های موسیقایی مردم ایلام به‌شمار می‌رود.

آیین چَمَر نیز یکی از مهم‌ترین رسوم عزاداری در استان است که هنگام درگذشت چهره‌های برجسته، بزرگان طوایف یا شهدا اجرا می‌شود و با نوعی موسیقی و حرکات آیینی همراه است.

لالایی‌های محلی نیز از دیگر جلوه‌های این میراث هستند که با مضامین محبت، درد دل و آرزو برای کودکان خوانده می‌شوند و حامل فرهنگ شفاهی نسل‌های پیشین هستند.