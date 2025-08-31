رادیو صبا با مجموعه‌ای از ویژه برنامه‌های معنوی و فرهنگی از روز یکشنبه ۹ شهریور، یاد و خاطره امام حسن عسکری (ع) را گرامی می‌دارد و با پخش برنامه‌هایی متنوع، فرصتی برای تعمیق باور‌های دینی و ایجاد فضای همدلی در میان مخاطبان فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، ویژه برنامه‌های متنوع و متناسب با این ایام را تدارک دیده است تا فرصتی معنوی و فرهنگی برای مخاطبان خود فراهم آورد.

این شبکه رادیویی از روز یکشنبه ۹ شهریور، با پخش ویژه برنامه‌ای ساده و صمیمی در ساعت ۱۸، به استقبال این مناسبت می‌رود.

در این برنامه، دلگویه‌های مردمی با امام حسن عسکری (ع) و حضرت مهدی (عج) به صورت زنده و با حضور شنوندگان پخش می‌شود که فضایی گرم و معنوی را برای مخاطبان رقم می‌زند.

در ادامه، ویژه برنامه «سرگذشت» امام حسن عسکری (ع) در ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

این برنامه با محوریت بررسی نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری شخصیت فرهنگی و اجتماعی، به تبیین ابعاد مختلف زندگی و سیره امام حسن عسکری (ع) می‌پردازد و تلاش می‌کند تا تأثیرات عمیق این آموزه‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان به تصویر بکشد.

همچنین، ویژه برنامه «موج ارغوانی» ساعت ۲۳ با هدف ایجاد فضایی معنوی، همدلانه و آرامش‌بخش پخش می‌شود.

این برنامه با بهره‌گیری از موسیقی‌های متناسب و گفت‌و‌گو‌های کوتاه، فضایی متفاوت و دلنشین را برای شنوندگان فراهم می‌آورد تا در این ایام خاص، حس همبستگی و معنویت را بیشتر تجربه کنند.

در روز دوشنبه ۱۰ شهریور، رادیو صبا ویژه برنامه «هر طرف صدای تو» را از ساعت ۶ صبح به صورت زنده و با محوریت گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) تقدیم مخاطبان می‌کند.

این برنامه با حضور کارشناسان مذهبی و فرهنگی، به بررسی ابعاد مختلف شخصیت امام عسکری (ع) و جایگاه ایشان در تاریخ اسلام می‌پردازد و فرصتی برای شنوندگان فراهم می‌آورد تا با سیره و آموزه‌های ایشان بیشتر آشنا شوند.

همچنین در این روز، برنامه موسیقی محور «دل آهنگ» با پخش موسیقی و تصنیف‌های ویژه این مناسبت، همراه مخاطبان خواهد بود تا فضای معنوی و حزن‌آلود این روز را با نغمه‌های دلنشین و متناسب با موضوع شهادت امام حسن عسکری (ع) همراهی کند.

رادیو صبا با این ویژه برنامه‌ها تلاش دارد تا علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره امام حسن عسکری (ع)، بستری مناسب برای تعمیق باور‌های دینی و ارتقای سطح فرهنگی و معنوی مخاطبان خود فراهم آورد و در این ایام خاص، همدلی و انسجام اجتماعی را تقویت کند.