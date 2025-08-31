ستایش رضایی و ثنا بهرام پور به اردوی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

در این اردو ستایش رضایی و ثنا بهرام پور ۲ بازیکن مازندرانی هم حضور دارند و به همراه دیگر بازیکنان دعوت شده خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

ستایش رضایی صلاحی، ثنا بهرام پور (مازندران)

زهرا امینی، ثنا پیرنجم الدین، فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی، پریا مدیری (تهران)

فاطمه عباسی، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور، الناز حسینی پور، سارینا صادقی (کرمان)

حسنا طاهری (مرکزی)

فاطمه محمدنژاد (آذربایجان غربی)

حدیث یاری، الینا منصوری رودی (کرمانشاه)

طناز باقری نیا (خوزستان)

اردوی فوق تا روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

گفتنی است، دختران کشورمان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.