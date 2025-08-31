به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی در همان روز وقوع حادثه خبر داد و گفت: این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده و بر همین اساس پرونده تشکیل شده است.

علی اصغر عسگری افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و همه افراد درگیر در نزاع، برای اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و به ویژه تبصره یک بند ۲ این ماده که به شهرداری اجازه می‌دهد برای رفع سد معابر عمومی، رفع اشغال پیاده‌رو‌ها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، تصریح کرد: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و برای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام می‌شود، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: این پرونده هم اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئون عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه دار کردن آن به هیچ وجه مورد قبول نیست.