نمایندگان ایران که به فینال ماده سرعت رسیده بودند در رقابت با حریفان خود از رسیدن به نشان بازماندند.

در بخش بانوان، محیا دارابیان با صعود به جمع چهار نفر برتر، در نهایت عنوان چهارم این رقابت‌ها را کسب کرد و در یک قدمی کسب مدال، از دست‌یابی به این مهم بازماند.

در بخش مردان، محمدرضا سهرابی و حسن بدری، کارشان را با ایستادن در رتبه‌های دوازدهم و چهاردهم به پایان رساندند.