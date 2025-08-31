معرفی برترین های رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال کشور
رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال کشور با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رقابتهای والیبال ساحلی نوجوانان از روز دوشنبه ۴ شهریور، با حضور ۱۳ تیم برتر کشور به میزبانی باغ ابریشم در شهرستان فلاورجان آغاز شد.
در این دیدار و پس از برگزاری ۳۴ بازی تیم گلستان اول شد، و تیمهای تهران و توابع تهران هم به ترتیب بر سکویهای دوم و سوم ایستادند.
بازیکنان برتر این رقابتها به تیم ملی نوجوانان برای حضور در رقابتهای بین المللی دعوت شدند.
