به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های والیبال ساحلی نوجوانان از روز دوشنبه ۴ شهریور، با حضور ۱۳ تیم برتر کشور به میزبانی باغ ابریشم در شهرستان فلاورجان آغاز شد.

در این دیدار و پس از برگزاری ۳۴ بازی تیم گلستان اول شد، و تیم‌های تهران و توابع تهران هم به ترتیب بر سکوی‌های دوم و سوم ایستادند.

بازیکنان برتر این رقابت‌ها به تیم ملی نوجوانان برای حضور در رقابت‌های بین المللی دعوت شدند.