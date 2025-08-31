به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکرزاده گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح نهضت ملی مسکن، امروز قرعه‌کشی مرحله پنجم واگذاری اراضی ویژه خانواده‌های مشمول به مناسبت هفته دولت در مهریز برگزار شد.

وی افزود: در این مرحله، ۵۰۰ خانوار دارای شرایط سه‌فرزندی و چهارفرزندی از طریق قرعه‌کشی انتخاب شدند و اراضی تعیین‌شده به تدریج به آنان واگذار خواهد شد.

فرماندار مهریز با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای تأمین زمین در شهرستان ادامه داد: تاکنون دو سایت ۳۹ هکتاری و ۱۳۹ هکتاری بدین منظور آماده‌سازی شده و اخیراً نیز یک سایت ۳۱۷ هکتاری به محدوده شهرستان الحاق شده است که امکان واگذاری زمین به متقاضیان بیشتری را فراهم می‌کند.

عسکرزاده ادامه داد: در سایت ۱۳۹ هکتاری نیز در قالب مرحله چهارم، ۱۴۸ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد تا روند حمایت از خانواده‌ها در چارچوب قانون جوانی جمعیت با سرعت بیشتری ادامه یابد.