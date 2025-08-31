پخش زنده
امروز: -
رقابتهای کاراته سبک شیتوریوشیتوکای قهرمانی استان اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سی وچهارمین دوره مسابقات کاراته سبک شیتوریوشیتوکای قهرمانی استان اصفهان با معرفی افراد و تیمهای برتر به پایان رسید.
در این دوره از رقابتها که به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت شهدای هفته دولت برگزار شد، همه ردههای سنی حضور داشتند.
در این رقابتها که بیش از ۲۰۰ کاراته کا حضور داشتند، تمام ردههای سنی و وزنی به همراه تمامی کمربندهای مختلف برای کسب عنوان قهرمانی به رقابتها پرداختند.
افراد برتر این مسابقات پس گذراندن مراحل مختلف در اردوهای انتخابی و آماده سازی استان به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.
درپایان این رقابتها تیمهای باغ بهادران، لنجان و باشگاه راد عنوانهای نخست تا سوم را کسب کردند.