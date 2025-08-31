برنامه‌های «ندبه‌های انتظار»، «سکوت رسا» و «ساعت سوگ» به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکشنبه نهم شهریورماه در شب شهادت امام‌حسن عسگری (ع) از ساعت ۱۸ همچنین ساعت ۲۲ ویژه برنامه «ساعت سوگ» با نگاهی به شعر و ادبیات آیینی وپخش مراثی روانه آنتن می‌شود.

همچنین ساعت‌ ۲۰ گروه تاریخ و اندیشه «سکوت رسا» را با بخش‌های مختلف کارشناسی و گزارش و.. به طور زنده روانه آنتن می‌کند.

دوشنبه دهم شهریور نیز در ویژه برنامه «ندبه‌های انتظار» به مباحثی، چون اهمیت اخلاق در کلام امام حسن عسگری (ع) و بررسی امام شناسی از منظر امام یازدهم شعیان اشاره می‌شود.

مروری بر زندگی امام حسن عسگری و شرایط آن دوره برای آغاز خلافت امام زمان (عج) نیز محور کارشناسی برنامه است که از کلام حجت الاسلام کیفی بجستانی و زنده یاد حجت الاسلام دکتر اسدالله طاهر رضی پخش می‌شود.

معرفی ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی امام حسن عسکری (ع)، نقش ایشان درخصوص آماده کردن افکار مسلمین برای امامت حضرت ولی عصر (عج) از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه که ساعت ۱۰:۳۰ است بررسی می‌شود، همچنین به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، درباره فرهنگ انتظار و ویژگی‌های منتظران در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) مطالبی بیان می‌شود.

گروه کتاب و جامعه در برنامه «صبح به وقت فرهنگ» دوشنبه از ساعت۶:۳۰ به شهادت امام حسن عسگری (ع) می‌پردازد‌ و برنامه «سرزمین من» اشاره کوتاهی به اوضاع تاریخی و اجتماعی دوران شهادت امام حسن عسگری (ع) دارد.