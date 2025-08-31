به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند زندگی زنده یاد «امامعلی حبیبی» قهرمان جهان و المپیک، معروف به «ببر مازندران»؛ ستاره بزرگ کشتی ایران که نامش در تالار افتخارات اتحادیه جهانی این رشته ورزشی به ثبت رسیده است ، روایت می‌کند.

امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک و ۳ مدال طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی که متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ بود یکشنبه دوم شهریور ۱۴۰۴ در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی در سن هشت سالگی بعد از فوت پدر و مادرش به قائمشهر (شاهی سابق) نزد خواهرش رفت و ورزش را با کشتی محلی «لوچو» آغاز کرد و سپس فراگیری فنون کشتی را در سال ۱۳۳۱ در پادگان گرگان آغاز کرد.

امامعلی حبیبی، کشتی‌گیر نام‌آور کشتی آزاد، نخستین نشان طلای المپیک را برای ایران کسب کرد.

او همچنین برنده سه عنوان قهرمانی جهان، یک طلای بازی‌های آسیایی و پنج قهرمانی ایران است و به مهارت بالا در فنونی، چون «یک دست و یک پا» و «سر و ته یکی» شهرت داشت.

ببر مازندران پس از قهرمانی در مسابقه‌های انتخابی استان در سال ۱۳۳۲، در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت کرد و عنوان چهارم وزن ۷۲ کیلوگرم را به دست آورد.

سال ۱۳۳۳ هم به مقام چهارم رسید ولی با قهرمانی در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ در تهران، ۱۳۳۸ در شیراز و ۱۳۳۹ در رشت رسماً به قهرمان کشور تبدیل شد.

جهان پهلوان حبیبی اگر چه در اولین تورنمنت خارج از کشورش عازم رقابت‌های بین المللی ترکیه شد و با کشتی گرفتن در وزن ۶۷ کیلوگرم به موفقیتی دست نیافت، ولی در بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به اوج درخشش رسید و با وجود تب شدید، مدال طلای این رویداد بزرگ را در وزن ۶۷ کیلوگرم کسب کرد.

امامعلی حبیبی در مسابقات جهانی تهران در سال ۱۹۵۹ دو تن از بزرگان کشتی دنیا یعنی «بالاوادزه» از شوروی سابق و «اسماعیل اوغان» از ترکیه را در مجموع در کمتر از سه دقیقه ضربه فنی کرد.

وی در دوران حضورش در عرصه کشتی به سریع‌ترین کشتی گیر جهان معروف شد و در سال ۱۹۶۱ در رقابت‌های جهانی «یوکوهاما» بالاتر از «موروزوف» از شوروی و «کانه کو» از ژاپن برای دومین بار قهرمان جهان شد.

در آن سال تیم کشتی ایران به مقام قهرمانی دست یافت.

حبیبی با کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی ۱۹۶۲ «تولیدو» برای همیشه از دنیای دایره طلایی خداحافظی کرد.

وی علاوه بر چهار طلای جهان و المپیک، موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو شد.

حبیبی پس از پایان دوره قهرمانی مدتی به مربیگری پرداخت ولی پس از آن وارد عالم سیاست شد و در دوره‌ای هم به عنوان نماینده مردم بابل در مجلس شورای ملی حضور داشت.

امامعلی حبیبی قهرمانی است که در کوتاه‌ترین زمان، قهرمانان بزرگی همچون بالاوادزه را با فنون یک دست و یک پا و سرته یکی به زمین می‌زد و به همین دلیل هم به ببر مازندران در عرصه کشتی معروف شد.

او به عنوان «سریع‌ترین کشتی‌گیر جهان» شناخته می‌شد و به دلیل اجرای فنون قدرتمند، لقب «ببر مازندران» را به دست آورد.

«مستند فرهنگ» را ساعت ۱۹:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ بشنوید.