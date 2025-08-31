پخش زنده
امروز: -
مجله علمی – فناوری «چرخ» امروز ۹ شهریور همزمان با سالگرد زلزلههای بوئینزهرا و فردوس، با حضور انوشیروان انصاری معاون پژوهشی مؤسسه زلزلهشناسی، به موضوع نوآوریهای لرزهنگاری از داده تا تصمیم میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله علم و فناوری «چرخ» شبکه چهار امروز شنبه ۹ شهریورماه به مناسبت سالگرد وقوع زلزلههای بوئینزهرا (۱۳۴۱) و فردوس (۱۳۴۷)، پروندهای ویژه را به زلزلهشناسی اختصاص داده است.
در این برنامه، انوشیروان انصاری معاون پژوهشی مؤسسه زلزلهشناسی، به بررسی نوآوریهای لرزهنگاری و نقش دادهها در تصمیمگیریهای کلان در حوزه مدیریت بحران خواهد پرداخت.
«چرخ» از جمله برنامههای علمی شبکه چهار است که با نگاهی تخصصی و تحلیلی به موضوعات علم و فناوری، تلاش دارد دانش روز را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
مجله علم و فناوری «چرخ» از یکشنبه تا سهشنبه ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش میشود.