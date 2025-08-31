پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و بزه دیدگی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم انعقاد تفاهمنامه مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و بزه دیدگی با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) یکشنبه ۹ شهریور ماه در سازمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه در این مراسم گفت: امروز در خدمت ریاست کمیته امداد رسیدیم و از وی درخواست همافزایی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمینه کمک به مستضعفین داشته باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزههای مختلف، کارهای مشترک زیادی دارند که از جمله طرح گلریزان اجتماعی که در چند استان اجرایی شده و با استقبال بینظیری روبهرو و کمکهای ارزشمندی شده است، زنان و کودکان آسیبدیده در این طرح در اولویت قرار دارند.
جهانگیر در ادامه گفت: در حقیقت ما با جمعآوری خیرین در محلهایی که پیشبینی میشود، تلاش میکنیم نگاه خیرین را به سمت اولویتهایی که وجود دارد معطوف کنیم و با کمک خیرین آسیبهای اجتماعی را کاهش دادیم و هر جامعهای که آسیبهای اجتماعی آن کاهش یابد، جرائم نیز کاهش مییابد.
وی افزود: بزرگ شدن دولتها نمیتواند در موضوع پیشگیری از جرائم کافی باشد و دستگاههای قضایی و قوانین نیز به تنهایی نمیتوانند مانع وقوع جرم شوند آنچه که امروز تجارب دستگاههای بین المللی به ما نشان میدهد این است که میتوان با کمک مردم مشکلات مردم را کاهش داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در جنگ و دفاع مقدس شاهد این بودیم که کلید حل مشکلات کشور با آحاد ملت ممکن است. عمده فعالیت ما در این تفاهم نامه این است که با ظرفیتهای شناخته شده در جامعه در راستای کاهش آسیبها گام برداریم و کمکهایی که جمع آوری میشود به صورت دقیق در راستای اولویتهای کمیته امداد مورد استفاده قرار گرفته میشود.
جهانگیر افزود: باید به طبقات محروم نگاهی شود که این طبقات هم بتوانند از ظرفیتهای خود استفاده کنند.
در ادامه سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مراسم گفت: هفته دولت را با یاد و خاطره شهدای عزیزی مانند شهید رجایی و باهنر و سایر شهدای جنگ تحمیلی گرامی میداریم.
وی افزود: بسیار خوشحالیم که این فرصت ایجاد شد و جرقه این تفاهمنامه در یک نشست زده شد و ما متوجه شدیم مردم میتوانند در حل مشکلات بسیار کمک کنند. مقام معظم رهبری فرمودند دولت و حاکمیت کار خود را انجام میدهد، اما امدادرسانی را مردمی کنید و مردمی کردن امدادرسانی پیام مهمی برای ما داشت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: در گذشته امدادرسانی را با عنوان امداد محلی راهاندازی کردیم و از مسجد به عنوان پایگاه امدادی استفاده شد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ مجوز برای مراکز امدادرسانی صادر شده است. جامعه هدف ما صرفا ایتام نیستند بلکه نیازمندان محلات نیز هستند.
بختیاری افزود: ما از پیشنهاد این تفاهم نامه استقبال فراوان کردیم. ما تفاهم نامههای زیادی منعقد کردیم و میزخدمتهایی که تشکیل و وکلا به وصورت رایگان در آن کمک میکردند بسیار موثر واقع شد. همکاری نزدیک قوه قضاییه با ما بسیار مثبت است و با کمک قوه میتوانیم بهتر به ایتام رسیدگی کنیم.
وی گفت: ما حدود ۵۲ هزار دانشجو و ۲۲ هزار نخبه داریم و باید این نخبگان را دریابیم و باید به این افراد خدمت کنیم و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مسیر میتواند بسیار موثر واقع شود.
بختیاری افزود: این تفاهمنامه برکات زیادی دارد و ما امید زیادی به این تفاهمنامه داریم. هر زمان مردم کنار ما قرار گرفتند، موفق شدیم.