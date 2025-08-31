به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، عبدالمک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی و شماری از وزیران کابینه یمن در حملات رژیم صهیونیستی، گفت: دشمن اسرائیلی جلسه دولت تغییر و سازندگی را در روز پنجشنبه گذشته هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از وزیران و دست اندرکاران دولت شهید شدند. به خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنیم. شهدای حمله اسرائیلی شهدای یمن هستند. شهیدان از وزیران امور مدنی بودند.

وی افزود: دشمن اسرائیلی با جنایات و توحشش حتی کودکان و زنان وغیرنظامیان بی گناه را هدف قرار می‌دهد. جنایت هدف قرار دادن وزیران و دست اندرکاران دولت یمن نیز به جنایات اسرائیل در منطقه افزوده می‌شود. رژیم اسرائیل با جنایت و وحشیگری خود نه تنها مقامات یمنی، بلکه در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و ایران نیز غیرنظامیان، کودکان و زنان بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمن صهیونیستی، دشمنی جنایتکار است که به هیچ یک از تعهدات و قوانین و پیمانها پایبند نیست.جنایت صهیونیست‌ها اهمیت موضع آگاهانه و بصیرانه یمنی‌ها را که مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و اخلاق انسانی و دینی است، را مورد تأیید قرار می‌دهد و این یک موضع مسئولانه به تمام معنا است.

وی افزود: دشمن وحشی جنایتکار خطری برای کل جهان اسلام است. آنچه دشمن اسرائیلی روزانه در فلسطین و غزه انجام می‌دهد جنایات هولناکی است. ملت ما از ابتدا خود را برای فداکاری در این مسیر آماده کرده است. ما می‌دانیم که این راه همراه با قربانی است، اما این فداکاری‌ها هرگز باعث ضعف و عقب‌نشینی نمی‌شود، بلکه ثبات، یقین و عزم ما را افزایش می‌دهد.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: طرح صهیونیستی به بندگی کشیدن امت اسلامی است و یمن زیر بار نمی رود. ما فقط بنده خدا هستیم. طرح صهیونیستی بدون شک طرح به بندگی کشیدن امت اسلامی است و این واقعیتی مسلم است و اغراق و از روی خشم نیست. ما از طرح صهیونیستی آگاهیم. رژیم صهیونیستی یهودی از روز اول بر اساس باورهایی بنا شده است که پروژه سیطره و به بندگی کشیدن امت اسلامی را اجرا کند.

وی افزود: ما در مقدس ترین نبرد و عظیم ترین موضع گیری هستیم. بازندگان کسانی هستند که در مقابل دشمن اسرائیلی کرنش کردند. دشمن اسرائیلی تسلیم شدگان را می کشد و کشورهای آنها را اشغال می کند و هر کاری علیه آنها انجام می دهد بدون اینکه با واکنشی روبرو شود. مقام شهادت در راه خدا، مقامی بزرگ و مقدس و رستگاری واقعی است.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: ما به ایثار و جانفشانی در راه خدا افتخار می کنیم. ملت ما برنمی تابد که تماشاگر جنایت وحشیانه باشد. ملت یمن ساکت نمی نشنید که صهیونیستها محوطه های مسجدالاقصی را مورد هتاکی قرار دهند.ما در مقدس‌ترین نبرد و بزرگ‌ترین موضع ایستاده‌ایم و همه فداکاری‌ها را در راه خدا می‌دانیم، نه زیان و خسارت؛ زیان واقعی نصیب کسانی است که به سلطه اسرائیل تن می‌دهند. ما در موضعی قرار داریم که هر فداکاری در آن ارزشمند است و تأثیر بزرگی در یاری حق و تقویت مواضع دارد. آنچه تقدیم می‌شود در راه خداست و خسارت به شمار نمی‌آید، بلکه مایه نصرت و پشتیبانی الهی است. راهی که ملت ما برگزیده، مسیر عزت، کرامت و شرف است. ما به آنچه در این مسیر تقدیم می‌کنیم افتخار می‌کنیم، این در حالی است که برخی ملت‌ها گزینه تسلیم و سکوت در برابر جنایات اسرائیل را برگزیده‌اند.

وی گفت: به آنچه انجام می دهیم افتخار می کنیم. ملت ما در برابر جنایات وحشیانه ساکت نماند. ملت ما درباره هتک حرمت مسجدالاقصی و تحرکات اشغالگران برای ویرانی و سیطره کامل بر آن تماشاگر نبوده است. ملت ما متوجه اقدامات دشمن اسرائیلی در هدف قرار دادن مقدسات اسلامی و هویت اسلامی و سلب هویت امت اسلامی، است. خطرناکترین نتیجه اقدامات دشمن اسرائیلی تهی کردن آن است. مواضع ما عملی است ما با دشمن مقابله می کنیم و آنرا مورد هدف قرار می دهیم و خسارات به آن وارد می کنیم و عملیات ما ادامه دار است. حملات موشکی و پهپادی و اعمال محاصره دریایی ادامه دار و رو به افزایش است. ما با آنچه در توان داریم، حامی فلسطین هستیم. ما در همه زمینه ها نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای نبردی مقدس علیه دشمن اسرائیلی داریم.

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: ملت ما در دنیا بی مانند است. در بالاترین سطح وارد این نبرد شده است. ملت ما صبور و ثابت قدم است. ملت ما در راهپیمایی های هفتگی خود فریاد می زند که ای ملت فلسطین ما با شما و در کنار شما هستیم. این موضعی ایمانی است که ما از نیمه راه از آن بر نمی گردیم. موضع ملت ما راسخ است. نبرد امنیتی نبردی اساسی و به موازات نبرد نظامی است.نبرد امنیتی یک نبرد اساسی و مکمل نبرد نظامی است و نیروهای امنیتی تلاش بی وقفه ای دارند و دستاوردهای بزرگی داشته اند. نهادهای امنیتی حامی ملت یمن هستند و جبهه داخلی را از رخنه مصون می کنند. خائن حمایتی در میان ملت ما ندارد و ملت ما در کمین خائنان است.

عبدالملک الحوثی بیان کرد: روزهای آتی موفقیت های بیشتری در راه است و این اهمیت زیادی در شکست دشمن اسرائیلی و جنایاتش علیه ملت عزیز ما دارد. هر کسی که در خدمت دشمن اسرائیلی و طرح‌های آن باشد، خائن محسوب می‌شود و نمی‌تواند با مردم همراه شود. دستگاه‌های امنیتی در مسیر اجرای وظایف خود موفق بوده و این موفقیت‌ها ادامه خواهد داشت. روزهای آینده نیز موفقیت‌های بیشتری در جلوگیری از اجرای طرح‌های دشمن علیه ملت یمن حاصل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت میلاد پیامبر (ص) گفت: ملت یمن در این ایام، فعالیت‌ها و مراسم گسترده‌ای را برگزار می‌کند که نشان‌دهنده ایمان راسخ و حرکت جهادی پایدار آنها است. این مسیر ادامه خواهد داشت و ملت یمن هیچ‌گاه تحت تأثیر ابعاد نبرد، چالش‌ها یا حملات رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت. موضع ملت یمن در این نبرد مستحکم، پرصلابت و متکی بر اعتماد کامل به وعده نصرت الهی است. این موضع باعث افتخار و عزت در دنیا و آخرت خواهد شد و ملت ما با ایمان راسخ، از خود و ارزش‌هایش حفاظت می‌کند، برخلاف کسانی که تسلیم یا مأیوس شده‌اند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: ملت یمن در اوج عزت ایمانی قرار دارد و هیچ‌گاه در وضعیت خفت یا انفعال کسانی که تسلیم دشمن شده‌اند، قرار نخواهد گرفت. این عزم و استقامت، تضمین‌کننده ادامه مسیر دفاع از ملت و حفاظت از ارزش‌هاست.

وی بیان کرد: دستگاه‌های امنیتی با پشتیبانی کامل مردم، چه از طریق امضای سند شرف قبایلی و چه با حضور در تظاهرات اعلام برائت، حمایت مردم را دریافت می‌کنند. این نهادها در مأموریت بزرگ و جهادی خود جبهه داخلی را در برابر نفوذ دشمن مصون می‌سازند و هیچ خائنی نمی‌تواند از حمایت مردم برخوردار شود.