به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، امروز (یکشنبه نهم شهریور) با قهرمانی ایران به پایان رسید.

تیم‌های ایتالیا و آمریکا نیز به مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

در آخرین روز این مسابقات هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های آرژانتین، فرانسه، مصر، کوبا، ژاپن، آمریکا، اوکراین و …. موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

آرژانتین ۳ – ترکیه یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰)

فرانسه ۳ – لهستان یک (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱)

قزاقستان صفر – مصر ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۸ بر ۳۰)

چین یک – کوبا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۲۵)

ژاپن ۳ – کره جنوبی یک (۲۵ بر ۱۸، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

آمریکا ۳ – جمهوری چک صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸)

بلغارستان صفر – اوکراین ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

ایران ۳ – ایتالیا یک (۱۵ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۴)

رده‌بندی نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

۱- ایران

۲- ایتالیا

۳- آمریکا

۴- جمهوری چک

۵- فرانسه

۶- لهستان

۷- کوبا

۸- چین

۹- اوکراین

۱۰- بلغارستان

۱۱- ژاپن

۱۲- کره جنوبی

۱۳- مصر

۱۴- قزاقستان

۱۵- آرژانتین

۱۶- ترکیه

۱۷- کانادا

۱۸- برزیل

۱۹- اندونزی

۲۰- تایلند

۲۱- کلمبیا

۲۲- پورتوریکو

۲۳- مغرب

۲۴- تونس