مدیرکل بهزیستی در نشست «تبیین نقش اورژانس اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی و راهکارهای توسعه آن»: اورژانس اجتماعی تا پایان سال آینده در فراهان و آشتیان مستقر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی در ۸ شهرستان استان خبر داد و گفت: تا پایان سال آینده، تمامی شهرستانهای استان از خدمات این مراکز بهرهمند خواهند شد.
امروز همزمان با بیست و ششمین سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، جلسه «تبیین نقش اورژانس اجتماعی در کاهش آسیبهای اجتماعی و راهکارهای توسعه آن» با حضور اعضا و دستگاههای همکار و شرکای اجتماعی در محل بهزیستی استان مرکزی برگزار شد.
در این نشست اعضا نقطه نظرات خود را در راستای توسعه و ارتقا خدمات اورژانس اجتماعی در سطح شهرستانهای استان مطرح کردند.
تأمین زیرساختهای ساختمانی، خودرویی و تجهیزات اداری مراکز اورژانسهای اجتماعی در استان از مشکلات اساسی مطرح شده در این جلسه بود.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی؛ در این نشست با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در ۸ شهرستان استان مستقر و خدمات لازم را به شهروندان ارائه میکند، گفت: در حال حاضر شهرستانهای تفرش، آشتیان، فراهان و کمیجان نیز از خدمات شهرستانهای معین در این حوزه بهرهمند میشوند.
او فعالیت مراکز اورژانس اجتماعی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را انکارناپذیری دانست و افزود: براساس پیگیریها و برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال جاری اورژانس اجتماعی در دو شهرستان کمیجان و تفرش مستقر خواهد شد و خدمات مورد نیاز در دو سطح یک و دو را به شهروندان ارائه خواهد کرد.
الهدادی ادامه داد: اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فراهان و آشتیان هم تا پایان سال آینده مستقر خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خط تلفن ۱۲۳ را پل ارتباط مردم با اورژانس اجتماعی اعلام کرد و گفت: شهروندان در هر ساعت از شبانهروز میتوانند با این شماره تماس بگیرند تا همکاران ما در اورژانس اجتماعی با مداخله به موقع در رفع بحران، آنان را یاری کنند.
در پایان این نشست از اعضا و دستگاههای همکار در حوزه اورژانس اجتماعی با اهدای لوح و شاخه گل تقدیر شد.