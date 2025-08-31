با حضور مردم ولایتمدار زرندیه، یادواره ۱۴ شهید محله امیرآباد و زرند کهنه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یادواره ۱۴ شهید گرانقدر محله امیرآباد و زرند کهنه با حضور خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و اقشار مختلف مردم با سخنرانی حجتالاسلام مرتضی ادیب یزدی برگزار شد.
حجتالاسلام ادیب یزدی دبا اشاره به جایگاه شهدا، شهادت را راه نجات دانست و افزود: شهید نام خداست و عالم محضر خداوند است. شهدا شاگردان مکتب امیرالمؤمنین و کارگزاران خداوند در قیامت بوده و خداوند به آنها اعتماد دارد، زیرا با شجاعت و شرافت در دنیا زندگی کردند.
این کارشناس مذهبی با تأکید بر وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی، آن را رژیمی دروغین و فاسد خواندند که دیگر جایی در تفکر سیاسی بشریت ندارد و بشریت بیش از این نمیتواند این رژیم منفور را تحمل کند.
حجتالاسلام ادیب یزدی با اشاره به رفتارهای خصمانه اسرائیل در برابر ایران، گفت: این رژیم همیشه از اصل غافلگیری استفاده کرده، زیرا توانایی جنگ فرسایشی را ندارد و دشمنان گمان میکردند با شهادت سرداران عالی رتبه و دانشمندان هستهای، انقلابی با این عظمت را به خطر خواهند انداخت.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه رهبری، یک شخصیت نظامی مانند جدش امیرالمومنین و امام حسین است و تاریخ چنین رهبری را سراغ ندارد که با نجابت بجنگد و به دنبال متنبه کردن طرف مقابل باشد.