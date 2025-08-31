تیم رویایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ انتخاب شدند و چهار بازیکن از تیم ملی جوانان ایران در این فهرست قرار دارند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، امروز (یکشنبه نهم شهریور) با قهرمانی تیم ملی جوانان ایران به پایان رسید.

تیم‌های ایتالیا و کوبا نیز به مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان را به قرار زیر انتخاب کرد که سید متین حسینی از تیم ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد:

بهترین مدافع میانی: طا‌ها بهبودنیا از ایران و پاردو ماتی از ایتالیا

بهترین دریافت کننده قدرتی: سید متین حسینی از ایران و سین کلی از آمریکا

بهترین قطر پاسور: توماسو باروتو از ایتالیا

بهترین پاسور: عمران کوکجیلی از ایران

بهترین لیبرو: سیدمرتضی طباطبایی از ایران

ارزشمندترین بازیکن: سید متین حسینی از ایران