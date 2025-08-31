به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت خدمات لایروبى و ماشین آلاتى عمران نیرو خوزستان صبا گفت:اجرای این عملیات گامی مؤثر در راستای حفاظت از زیرساخت‌های منطقه و پیشگیری از خسارت‌های ناشی از فرسایش و آبشستگی تدریجی می‌باشد که نقش بسزایی در تأمین ایمنی ساکنان روستای‌ام الحجار و تقویت پایداری ساحل ایفا خواهد کرد.

حمد دریس افزود: در اجرای این طرح تامین سنگ لاشه و احداث رمپ‌های دسترسی جهت تردد ماشین آلات سنگین، عملیات خشکه چینی با سنگ لاشه در ساحل رودخانه کارون بوسیله یک دستگاه لودر ۴۷۰ و بیل مکانیکی زنجیری، همچنین یک دستگاه بلدوزر D۶۵ و کمپرسی انجام می‌شود.