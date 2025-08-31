پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه زیرساختهای امدادی و جادهای در شهرستانهای ایجرود و ماهنشان با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید جمال موسوی در آیین افتتاح پایگاه امداد و نجات جادهای شهرستان ایجرود، گفت: با پیگیریهای صورتگرفته و حضور وزیر نیرو در استان، عملیات آبگیری سد لبین آغاز شد که میتواند بخش مهمی از نیاز آبی شهرستان ایجرود را در آینده تأمین کند.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه راه افزود: برای تکمیل طرح های راهسازی منطقه، از جمله مسیر راهیان عتبات و جادههای فرعی شهرستان، اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و پیشبینی میشود تا سال آینده بخش قابل توجهی از این مسیرها چهاربانده و آسفالت شود.
موسوی همچنین با اشاره به نقش جمعیت هلالاحمر در خدمترسانی، خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته علاوه بر تخصیص اعتبار ۸ میلیارد تومانی برای تکمیل پایگاه امداد و نجات، یک دستگاه آمبولانس و یک ست امداد و نجات نیز به استان اختصاص یافته است. امید است با تأمین تجهیزات و نیروی انسانی بیشتر، سطح خدمات امدادی به مردم منطقه ارتقا یابد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادها گفت: رمز موفقیت ما وحدت مردم و مسئولان است و این همدلی میتواند در کنار توسعه زیرساختها، آیندهای روشن برای شهرستانهای ایجرود و ماهنشان رقم بزند.
آیین افتتاح پایگاه امدادونجات جمعیت هلال احمر شهرستان ایجرود با حضور نماینده مردم شهرستانهای ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی، خزانه دار سازمان امداد و نجات کشور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، هیئتمدیره جمعیت هلالاحمر استان، فرماندار و امام جمعه ایجرود و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.