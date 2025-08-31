به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، داریوش علیزاده افزود: بر اساس نتایج بازبینی آثار این دوره از جشنواره، نمایش‌های «روز نرگس» به کارگردانی «شهریار نیریز نقدهی» از شهرستان نقده، «خر پشتی» به کارگردانی «حجت قاسم نژاد» از شهرستان تکاب و «پل آهنی» به کارگردانی «یوسفعلی دریادل» از شهرستان خوی بر روی صحنه می‌روند.

او در ادامه افزود: آثار نمایشی «چند قدم با من بیا» به کارگردانی «آرزو قاسم زاده» از شهرستان ماکو و «خان» با کارگردانی «اکبر سبیلان» از ارومیه نیز از ۱۵ شهریور تا چهارم مهر ماه سال جاری در ارومیه به صورت عمومی اجرا می‌شوند.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان غربی یادآورشد: مراسم پایانی و معرفی نفرات برتر این دوره از جشنواره نیز هشتم مهر سال جاری برگزار می‌شود.

علیزاده گفت: هنرمندان عرصه تئاتر آذربایجان غربی با ۲۰ عنوان اثر نمایشی در نخستین دوره جشنواره استانی تئاتر روشنا شرکت کرده بودند که بعد از طی مراحل بازخوانی و بازبینی توسط داوران منتخب، پنج عنوان نمایش جواز حضور در مرحله نهایی و رقابت این دوره از جشنواره را کسب کردند.

وی اضافه کرد: فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» دی ماه سال گذشته منتشر شد که از میان آثار ارسالی، ۱۰ عنوان نمایشنامه بعد از بازخوانی متن‌های ارسال شده برای حضور در مرحله بازبینی انتخاب شدند.

این جشنواره هنری با نگاهی به زیست بوم فرهنگی استان آذربایجان غربی، شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار، معرفی سنت‌ها آداب و رسوم منطقه و اتفاقات مهم تاریخی به همت واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان غربی و مشارکت و همکاری برخی از دستگاه‌های فرهنگی هنری استان برگزار می‌شود.