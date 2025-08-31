همایش دولت، مردم، مسجد و رسانه با حضور مردم و مسئولان در روستای گردشگری سرمور شهرستان دنا برگزار شد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این همایش با اشاره به اینکه شنیدن مشکلات و مطالبات مردم، اعتماد عمومی در جامعه را تقویت می‌کند، همبستگی و اتحاد ملت ایران را نمونه‌ای بارز برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: این برنامه با هدف دیدار مستقیم با مردم و شنیدن مطالبات آنان، می‌تواند به حل و رفع سریع‌تر مشکلات بینجامد.

یدالله رحمانی با اشاره به وضعیت انرژی و تاکید بر صرفه‌جویی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تصریح کرد: میزان مصرف برق در پیک به ۸۵ هزار مگاوات می‌رسد، در حالی که توان تولید ما ۶۵ هزار مگاوات است، بنابراین باید در مصرف برق صرفه‌جویی کرده و در ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی همت لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصادی و اشتغال، خاطرنشان کرد: شاخص فضای کسب و کار استان شش درصد رشد کرده و نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد کسب رتبه دوم کشور در شاخص شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر دستاوردهای استان عنوان و تاکید کرد: تمام پروژه‌های بزرگ زیرساختی با همت دولت و همکاری نمایندگان مجلس، فعال یا در حال فعال شدن هستند.

رحمانی با اشاره به حوزه برق گفت: سال گذشته ۱۰ طرح با اعتبار بیش از دو هزار میلیارد تومان تعریف شد که هشت طرح آن به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی پست فوق توزیع برق دنا با اعتبار سه‌هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به سفر وزیر ارتباطات به استان، از تصویب ۴۵ مصوبه خبر داد و تصریح کرد: اجرای این مصوبات باعث رشد پنج پله‌ای استان در شاخص‌های ارتباطی می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای احداث ۱۹۰ مدرسه در قالب نهضت عدالت آموزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: با همدلی مردم و مسئولان، ۱۱۵ مدرسه تا مهر امسال افتتاح می‌شود.

رحمانی بهداشت و درمان را از محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور دانست و افزود: تسریع در تکمیل بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان سی‌سخت و پروژه ۲۰۰ تختخوابی دهدشت را از جمله این پروژه‌ها دانست.

وی گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار و ۱۰۰ نفر جمعیت کد دهیاری دریافت می‌کنند و ۷۲ روستا از این موضوع برخوردار می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از هدف‌گذاری ۱۶ پروژه در پیوست طرح‌های ملی خبر داد و تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها سامانه انتقال آب سد تنگ‌سرخ با هدف برداشت سالانه ۱۰۳ میلیون مترمکعب آب برای کشاورز، زمین‌های شهرستان بویراحمد و آب شرب یاسوج و محیط‌زیست است.

رحمانی اتصال استان به بزرگراه‌های کشور از طریق بزرگراه شیراز و اصفهان را از پروژه‌های مهم دانست و خاطرنشان کرد: طول این مسیر از ۷۱ به ۵۷ کیلومتر کاهش یافته و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده‌است.

وی از پیشرفت ۶۰ درصدی دو پتروشیمی در دهدشت و گچساران خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای احداث پتروشیمی سوم در گچساران در حال انجام است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پایان عملیات سطح‌الارضی میدان گازی «مختار» خبر داد و گفت: کلنگ‌زنی عملیات لرزه‌نگاری چاه‌های نفت «شورم، دودرو و ریگ» با اعتباری بالغ بر پنج‌هزار میلیارد تومان در سفر رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

رحمانی با اشاره به عملکرد هفته دولت، تصریح کرد: در این هفته ۸۷۷ طرح عمرانی با اعتبار کلی بیش از ۱۰ همت افتتاح یا کلنگ‌زنی شد، از این تعداد ۶۸۳ پروژه با اعتبار ۲,۴۸۲ میلیارد تومان افتتاح و ۱۹۴ پروژه با اعتبار ۵,۹۷۲ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتبار حدود ۳۰,۰۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۴۵۵۹ نفر نیز در هفته دولت آغاز شد و ۶۷ پروژه اقتصادی با اعتبار ۲,۳۸۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که برای ۶۸۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.