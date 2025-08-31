پخش زنده
سد ۱۵ خرداد که اصلیترین منبع ذخیره آب استان قم محسوب میشود، اکنون کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را در اختیار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم در جریان بازدید خبرنگاران از این سد، گفت: سد ۱۵ خرداد با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمکعب، امروز تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب آب در خود جای داده است. از این میزان نیز فقط یک میلیون مترمکعب برای شرب قابل استحصال است، یعنی کمتر از یک درصد حجم کل سد برای مصرف مردم قم قابلیت بهرهبرداری دارد.
احمدیجبلی، با اشاره به کاهش بارشها افزود: در سال جاری بارندگیها نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته و این در حالی است که سال گذشته نیز سال پُرآبی محسوب نمیشد. روند کاهش بارشها و خشکسالی به طور مستمر از سال ۱۳۹۹ تاکنون ادامه داشته و متأسفانه ورودی آب به سد ۱۵ خرداد اکنون تقریباً به صفر رسیده است.
وی چالش اصلی استان را برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و آبخوانها دانست و گفت: در قم حدود ۴۴۰۰ حلقه چاه آب وجود دارد که بیش از نیمی از آنها غیرمجاز هستند. با این حال، حتی چاههای مجاز نیز اغلب بیش از سهمیه تعیینشده برداشت میکنند و همین امر موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و تشدید بحران کمآبی در استان شده است.