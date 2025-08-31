امروز: -
ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، با حضور و مشارکت صد و پنج شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۸:۵۹
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: نمایشگاه حمل و نقل ، حمل و نقل
