از ابتدای سال جاری، بیش از ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تن کالا از خراسان جنوبی، به مقصد سایر نقاط کشور جابجا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ۵ ماه گذشته توسط شرکت‌های حمل و نقل کالای استان ۳ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۴۶۵ تن کالا در قالب ۱۷۶ هزار و ۵۳۰ سفر جابجا شده است.

علیزاده افزود: از این مقدار بیش از ۹۹۱ هزا تن کالا درون استان و بیش از دو میلیون ۲۰۶ هزار تن کالا برون استانی جابه جا شده است.

سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بار عمده جابه جا شده شامل؛ سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، کنسانتره سنگ آهن، بنتونیت و سیمان فله‌ای بوده که عمدتا به استان‌های تهران، خراسان رضوی، هرمزگان، اصفهان و سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

علیزاده در خصوص تعداد ناوگان فعال حمل و نقل کالای استان افزود: در سال جاری در خراسان جنوبی ۱۱۸ شرکت با بیش از شش هزار و ۵۵۸ ناوگان باری و ۱۱ هزار و ۷ راننده فعال در حوزه حمل و نقل کالا مشغول خدمت دهی به هموطنان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی اطلاع دهند.