تیم والیبال جوانان ایران در رقابتهای جهانی با حضور ۴ گلستانی به عنوان قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دیدار فینال رقابتهای والیبال زیر ۲۱ سال جهان عصر امروز یکشنبه ۹ شهریور بین تیمهای ایران و ایتالیا به میزبانی شهر ژیانگمن چین برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف اروپایی خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.
عمران کوکجیلی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچنیازی و مرتضی طباطبایی چهار بازیکن جوان استان مان هستند که در این رقابت ها تیم ملی والیبال جوانان را همراهی کردند.
در این رقابت ها طاها بهبودنیا از گلستان به همراه پاردو ماتی از ایتالیا بهترین مدافع میانی معرفی شدند.
همچنین عمران کوکجیلی بهترین پاسور و سیدمرتضی طباطبایی به عنوان بهترین لیبرو دست یافتند.