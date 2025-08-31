پخش زنده
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از اجرای نخستین سرشماری عمومی بر مبنای دادههای اداری (ثبتی مبنا) در سال آینده خبر داد و این اقدام را تحولی تاریخی در آمارگیری کشور خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «مسعود افشین» گفت: «سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵» تحولی شگرف و نقطه عطفی در فرآیند گردآوری آمارهای کلان ایران خواهد بود. این روش، رویکردی نوین است که دقت، سرعت و کیفیت دادههای ملی را به شکل بی سابقهای افزایش خواهد داد.
وی افزود: در این سرشماری، به جای روش سنتی و پرهزینه مراجعه میدانی، از دادههای موجود و غنی در پایگاههای اطلاعاتی دستگاههایی مانند ثبت احوال، وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی استفاده خواهد شد. این دادهها با کمک دستورالعملهای پیشرفته و در بستری امن، تلفیق، پاکسازی و تحلیل شده و خروجی آن، آمار دقیقی از جمعیت کشور خواهد بود.»
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بر مزیت اصلی این طرح تأکید کرد و گفت: مهمترین دستاورد این طرح، کاهش هزینههای مالی و انسانی سرشماری است؛ ضمن آنکه نتیجه سرشماری در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار برنامه ریزان کشور قرار میگیرد.
وی با اشاره به زمان انتشار زمان نتایج سرشماری گفت: پیش بینی میشود نتایج مقدماتی این سرشماری که جایگزین روشهای سنتی خواهد شد، تا پایان سال ۱۴۰۵ منتشر گردد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خاطر نشان کرد: حدود ۳۰ درصد از طرحهای آماری کشور در استان تهران انجام میشود و از آنجائیکه «آمار» نقش کلیدی در تحقق توسعه پایدار کشور دارد و بهعنوان ابزار مهم تصمیمسازی محسوب میشود، ظرفیتهای آماری استان تهران میتواند در پیشرفت کشور، تاثیر فراوانی داشته باشد.
«مسعود افشین» افزود: در این راستا، نیازهای آماری نظام برنامه ریزی استان تهران از جمله: وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در «سامانه اطلاعات آماری استان تهران» به صورت بروز و برخط از در قالب ۱۲ داشبود مدیریتی با اطلاعاتی وسیع در دسترس همگان به ویژه متخصصان حوزه برنامهریزی قرار دارد.
وی همچنین اجرا و نظارت بر طرحهای آماری استانی و کشوری، تهیه حسابهای منطقهای (استانی)، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطلاعات مکانی استان تهران و اجرای سرشماری عمومی کشاورزی با ثبت اطلاعات حدود ۵۲ هزار بهرهبردار کشاورزی استان تهران را نیز از مهمترین اقدامات معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در سال ۱۴۰۳ برشمرد.