به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حبیب‌الله عباسی، مدیرکل روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری، درباره علت غیبت رئیس‌جمهور در عکس یادگاری سران شانگهای گفت: به‌تازگی وارد شهر تیانجین شدیم و در همین لحظه نیز آقای رئیس‌جمهور در محل اقامت خود مشغول برگزاری جلسه‌ای دیگر و پیگیری امور هستند. نکته دوم اینکه برنامه پروازی آقای پزشکیان به‌گونه‌ای بود که با تأخیر وارد شهر شدیم و اساساً زمان‌بندی سفر اجازه حضور در این ضیافت را نمی‌داد.

عباسی بیان کرد: علاوه بر این، اجلاس هنوز به طور رسمی آغاز نشده و فردا آغاز خواهد شد؛ عکس یادگاری که معمولاً یکی از بخش‌های اصلی چنین اجلاس‌هایی است نیز فردا گرفته می‌شود.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و از دامن‌زدن به شایعات خودداری نمایند.

همچنین، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اجلاس شانگهای فردا رسما آغاز می‌شود. عکس ضیافت غیررسمی و قبل از ورودهیئت ایرانی بوده است.