قالیباف قهرمانی تیم والیبال جوانان را تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران را در جهان تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، امروز (یکشنبه نهم شهریور) با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابتهای جهانی را تبریک گفت که متن کامل آن به قرار زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیمملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورماندر رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ چین که در مصاف با حریفان قدرتمند بدست آمد موجب شادمانی و مسرت یک ملت گردید.
جوانان رشید و بلندقامتان سربلند این سرزمین که برای سومین بار صاحب این مقام در سطح جهان شدند با غیرت و عزم استوار خویش ثابت کردند که در دستیابی به قلههای افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش میباشند و در این دوره رقابتها بدون شکست و با ۹ برد پیدرپی موفقیتی شگفتانگیز و ماندگار را بدست آوردند.
باعرض تبریک این قهرمانی درخشان به ورزشکاران آیندهساز دلاور، مربیان، سرپرستان و خانوادههای این عزیزان و مردم گرانقدر ایران اسلامی، توفیق و سرافرازی جوانان غیورمان در تمامی عرصههای جهانی و بینالمللی را از خداوند متعال آرزومندم.
محمدباقر قالیباف
رئیسمجلسشورایاسلامی