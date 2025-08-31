پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان یزد: برای تأمین امنیت و ایجاد آرامش نیز باید به موضوع مقابله با تهدایدت زیست محیطی توجه داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان، حقوق عامه را محور اصلی وظایف دادستان ذکر کرد و گفت: دادستان باید به عنوان مدعیالعموم، محافظ حقوق عامه باشد و با ابزارهای قانونی که دارد از سرمایههای بیننسلی و امانت آیندگان صیانت کند.
وی درباره کمبود و کاهش شدید منابع آب و فرسایش زیاد خاک تصریح کرد: اکنون طبق نظر بعضی کارشناسان، سن آبهای زیر زمینی که استخراج میشود در مواردی به ۷۰۰ سال رسیده است و این خطر بزرگی است که نسلهای آینده این سرزمین را تهدید میکند.
این مقام قضایی با اشاره به موضوع آلایندگی و مشکلات زیست محیطی در استان به ویژه در شهرستان صنعتی و معدنی اردکان افزود: اکنون به لحاظ علمی ثابت شده است کمبود اکسیژن رابطه مستقیم با افزایش جرایم خشن و پرخاشگری دارد، بنابراین حتی برای تأمین امنیت و ایجاد آرامش نیز باید به موضوع مقابله با تهدایدت زیست محیطی توجه داشته باشیم.
وی اظهار داشت: یافتههای علمی موید افزایش جرایم خشن و حتی قتل عمده در شهرهای آلوده جهان به واسطه کمبود اکسیژن است که آمار اینگونه جرایم در شهرهای آلوده ایران به مراتب از آمارهای جهانی پایینتر است و این نشان از صبر، استقامت و دین داری مردم این سرزمین دارد.