هفته وحدت با شعار و رویکرد «در پرتوی عشق احمد، اتحاد ملت و وحدت امت» در تربت جام برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه تربت جام در ستاد بزرگداشت هفته وحدت این شهرستان گفت: هسته بنیادین مکتب اسلام و تعالیم قرآن محبت است و اگر می‌ خواهید به محبت خدا برسید باید از آموزه‌ های قرآن و سیره پیامبر رحمت و محبت (ص) تبعیت کنید.

حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: وحدت امنیت آفرین و دشمن شکن است و امروزه بزرگترین محبت به امت اسلام عزم و اراده قوی و یکپارچه در مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: هفته وحدت فرصتی است تا مشت پولادین امت اسلام بر علیه زیاده خواهی نظام سلطه به کار گرفته شود و با توجه به شرایط زمانی، وحدت نیاز جامعه امروزی است.

نماینده مردم تربت جام نیز با تبریک فرارسیدن هفته وحدت گفت: بنیاد اسلام مبتنی و متکی به وحدت است، مقام معظم رهبری منادی وحدت بین امت اسلام هستند و بنای نظام اسلامی بر تحقق امت واحده و تمدن اسلامی است، وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی یک فریضه الهی، اسلامی، شرعی و مصلحت اجتماعی است.

عثمان سالاری افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه سوال نکرد که تو شیعه و یا سنی هستی بلکه درصدد نابودی ملت و ایران اسلامی بود.

وی تاکید کرد: نظام اسلامی به خاطر دفاع همه جانبه از عزت اسلام و مسلمانان ومردم مظلوم فلسطین و غزه در معرض خطر تهاجم دشمنان قرار گرفته است و تنها کشوری است که در مقابل رژیمی که ۷۷ سال نسل کشی را به راه انداخته و مرتکب جنایت علیه بشریت شده مقاوم ایستاده است و از جبهه مقاومت حمایت و پشتیبانی می کند.

سالاری گفت: حیات و ممات اسلام در گرو وجود ایران است و اگر نظام آسیب ببیند دایره و محدوده پیشروی جبهه کفر و شرک و نفاق گسترده تر خواهد شد و هیچ گونه امنیت شغلی و کاری برای هیچ فردی نخواهد بود، تلاش کنید برای جمهوری اسلامی انسان‌های موثری باشید که توده مردم به رفتار و کردار علما، معتمدان و بزرگان نگاه می‌ کنند.

فرماندار تربت جام نیز گفت: وحدت و انسجام ملی، عزت آفرین است و اقتدار نظام اسلامی را بالا می‌برد، مردم تربت جام به وحدت، اتحاد، برادری و برابری اعتقاد کامل دارند و اجرای برنامه‌ های هفته وحدت باید تاثیرگذار باشد و دل‌ های مسلمانان را به هم نزدیکتر و تقویت کند.

مه آبادی با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی موجب پیروزی در جنگ تحمیلی دوازده روزه شد، افزود: وحدت و انسجام ملی شرایط تربت جام را می‌ کند و همه باید کمک کنند و از وحدت، برادری، برابری و امنیت پایدار حفظ و حراست کنند تا همچنان دشمن در اجرای نقشه‌ های شومش ناکام و مایوس بماند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تربت جام هم با اشاره به این که برنامه‌ های هفته وحدت با رویکرد «در پرتوی عشق احمد، اتحاد امت و وحدت امت» برگزار می‌ شود گفت: مسئولان و دست اندرکاران برگزاری مجالس هفته وحدت به سمت مردمی شدن برنامه و جشن‌ ها گام بردارند.

علی اکرامی افزود: همه باید از وحدت ملی، اتحاد و انسجام مقدس حفظ و حراست کنند و اجرای برنامه ها وجشن‌ ها با رویکرد بسته فرهنگی، وحدتی و معنوی و انسجام ملی برگزار شود.

حسن جامی الاحمدی نائب تولیت مزار شیخ احمد جامی نیز گفت: با توجه به هم زمانی ۱۲ ربیع الاول با روز جمعه، طبق سنوات گذشته مراسم جشن وحدت از ساعت ۹تا ۱۱ در مزار شیخ الاسلام احمد جامی برگزار می‌ شود و نمایشگاه توانمندی‌ های بانوان هم روز پنجشنبه در مزار شیخ جام دایر می شود و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.